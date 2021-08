L’AUTRICE. Giusy Sciacca, nata Lentini, vive tra Roma e Siracusa. E’ controllora del traffico aereo, autrice di racconti, romanzi e testi teatrali. Scrive per diverse testate giornalistiche (La Sicilia, Lei Style, SicilyMag, La voce di New York). Ha fondato il blog “Parola di Sikula” Lentini. Ingresso gratuito con Green Pass o tampone eseguito nelle 48 ore antecedenti l’evento. Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin Si consiglia la prenotazione via messaggio sui profili Facebook o Instagram della libreria “Mondadori Milazzo” o via Whatsapp allo 090 9282238.

Giusy Sciacca, nata Lentini, vive tra Roma e Siracusa. E’ controllora del traffico aereo, autrice di racconti, romanzi e testi teatrali. Scrive per diverse testate giornalistiche (La Sicilia, Lei Style, SicilyMag, La voce di New York). Ha fondato il blog “Parola di Sikula” Lentini. Rifiuta Informazioni Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta Privacy & Cookies Policy wpDiscuz Insert Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561 Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar) Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.

Qual è la verità? Domanda sbagliata. La verità non è mai solo singolare, ma di certo è femminile.Così le protagoniste di questi venti racconti, stanche di essere spesso dimenticate o travisate, prendono la parola per narrare loro la storia e spiegare al lettore la propria versione dei fatti. Alcune abitano sull’Isola dai tempi del mito, altre sono partite per poi ritornare, altre ancora sono arrivate in epoche più moderne, fino a giungere agli albori del Novecento. Sono dee, artiste, nobildonne, talvolta sante, ma anche rivoluzionarie, eretiche, scienziate. In una parola, donne. E non aspettano altro che essere ascoltate. Il volume, che è il risultato dell’intreccio di queste singole voci, scelte e filtrate dalla scrittura dell’autrice, diventa così plurale. Come la parola virità, femminile singolare-plurale.