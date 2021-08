L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Milazzo e con il supporto del locale Lions Club, vedrà il coinvolgimento fino al prossimo 17 settembre di quaranta persone affette da varie forme di disabilità e di anziani a cui verrà garantita, grazie anche all’ausilio di operatori specializzati, la frequenza al mare e lo svolgimento di svariate attività di carattere ludico ricreativo che si svolgeranno, in parte presso il centro sociale comunale di San Marco e in parte presso gli spazi di pertinenza della Fondazione Lucifero.

Ha preso il via ieri al Lido Sayonara di Milazzo il centro estivo Intergenerazionale “Contro le barriere” promosso dalla Cooperativa Sociale Solares, dall’associazione italiana Sclerosi Multipla sezione di Milazzo, dall’associazione italiana Persone Down e dall’associazione Alzheimer.

Centro Estivo “Contro le barriere”, al via le iniziative per disabili e anziani

Centro Estivo “Contro le barriere”, al via le iniziative per disabili e anziani

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.