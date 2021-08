Cresce ancora il numero dei positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono 121 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone, quattro dei quali continuano ad essere ricoverati in ospedale.

Dati in crescita anche in tutta la Sicilia. Ieri ancora una volta la Sicilia ha superato la soglia dei mille nuovi casi di Covid accertati in meno di 24 ore, conquistando il triste primato di regione italiana col maggiore incremento e con il più alto numero di ricoveri (sia nei reparti ordinari sia in quelli ad alta intensità di cure). Sono 1.350 i nuovi positivi riportati nel bollettino del ministero della Salute.

Intanto da domani fino al 6 settembre 2021 compreso, scatta l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci che impone nuove restrizioni per arginare i contagi in 55 comuni isolani con una bassa percentuale di vaccinati. Tra questi nel messinese San Filippo del Mela, Pace del Mela, Santa lucia del Mela e Villafranca. Hanno un’incidenza di contagi nei sette giorni (13-19 agosto) superiore a 150 casi per 100 mila abitanti.

