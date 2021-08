Si è svolta la premiazione della terza edizione del Concorso internazionale di poesia e prosa “Teseo”. Un centinaio gli artisti che hanno preso parte al concorso con opere scritte in lingua italiana e dialettale. Fra i vincitori della sezione “Racconti in italiano” la milazzese Anna La Rosa. Tra quelli scritti in vernacolo spicca il nome di Giovanni Macrì di Barcellona Pozzo di Gotto. Per “Poesie in dialetto “ ha vinto Rita Scelfo di Palermo, mentre per “Poesie in italiano” Eleonora Vinaccia sempre di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel corso della serata sono stati ricordati i poeti milazzesi Maria Basile, Ada Sinigallia e il messinese Giovanni Malambrì con delle creazioni artistiche, consegnate alla memoria. Molti apprezzamenti sono stati rivolti per il lavoro della giuria, rappresentata dalle professoresse Lizzio Maria (presidente) Silvana Gitto e Latia Trifirò.