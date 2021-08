MESSINA. Torna il Festival delle Stelle al BluSky di Messina. Due appuntamenti all’insegna della buona musica e della comicità: oggi lunedì 23 alle 21 è in programma il concerto del violinista “elettronico” Vincent Palazzo insieme con il sassofonista Nat Minutoli e il dj Mario Tumino. Si prosegue mercoledì 25, alle 22, con l’intervista show al comico palermitano Manlio Dovì, storico volto del Bagaglino.

Esperienze in Italia e all’estero, anche con l’artista internazionale Bob Sinclair, per il violinista Vincent Palazzo, da sempre appassionato di musica, che comincia a studiare violino all’età di 12 anni proseguendo la sua formazione presso il Conservatorio V. Bellini di Palermo.

Nel 2004 si dedica alla musica elettronica divenendo il primo violinista italiano ad esibirsi in discoteca anche grazie alle innovazioni tecnologiche apportate nei suoi strumenti, come luci led e violini elettrici: da qui i duetti con dj del calibro di Afrojack, Giorgio Prezioso, Gabry Ponte oltre al già citato Bob Sinclar. Sul palco con lui, l’eleganza jazz del messinese Nat Minutoli, una carriera brilllante già dal 1976 quando affiancava band come “Clivers” e “Forum”. Ad arricchire la performance, il dj messinese Mario Tumino, storico promotore della Domenica Italiana alla Pineta.

Mercoledì 25 sarà protagonista della scena Manlio Dovì. Un ritorno a Messina per il comico a distanza di un anno dal suo ultimo spettacolo al Teatro Vittorio Emanuele. Dovì, talentuoso showman, rumorista e trasformista in grado di imitare i personaggi più disparati, proporrà al BlueSky un’intervista-show, con divertenti sketch, condotta dal giornalista Massimiliano Cavaleri.

Il Festival delle Stelle è promosso dagli imprenditori Salvatore Palmeri e Damiano Gentile, in stretta collaborazione con Sacha Cardile e Alberto Bernava.

Una prima edizione di grande consenso che si concluderà a settembre e rivelatasi un successo sotto il motto “Live Show Must Go On”: voglia di ripartire, ricominciare, incontrarsi nel suggestivo scenario dello Stretto di Messina.

Pierpaolo Ruello