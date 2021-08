Sarebbe caduta accidentalmente in casa nel tentativo di preparare un caffè alla propria badante. Un atto di gentilezza che è costata cara ad una nonnina di 103 anni di Barcellona operata d’urgenza all’ospedale Fogliani di Milazzo dove – nonostante l’emergenza covid e la cronica carenza di personale (in particolare anestesisti) – si riescono a coprire anche le emergenze nel mese di agosto.

L’unità operativa complessa di Ortopedia diretta dal dottore Francesco Cartesio, è riuscita ad assicurare anche in piena estate molti interventi chirurgici ed il servizio di pronta disponibilità notturna (unica realtà da Patti a Messina), sobbarcandosi, anche le molteplici richieste provenienti dagli altri presidi.

Ciò è stato possibile grazie al trasferimento a Milazzo dell’ortopedico di Lipari dottore Trio, assicurando comunque nel contempo la presenza ambulatoriale, per alcuni giorni alla settimana, di un ortopedico del presidio di Milazzo nell’arcipelago.

L’ultimo caso ha visto come paziente una donna di 103 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, sottoposta ad osteosintesi del femore, a seguito di frattura, dal dottore Merrino e dallo stesso Cartesio, superando brillantemente l’intervento, iniziando il percorso riabilitativo già nel presidio, e quindi dimessa al domicilio ed affidata alle cure dei familiari.

LA FARMACIA DEL’OSPEDALE. Purtroppo all’ospedale Fogliani i disagi non mancano. Diversi lettori hanno segnalato ad Oggi Milazzo le lunghe file per ritirare medicine salvavita alla farmacia dell’ospedale, l’unica a poterli distribuire ai pazienti o alle farmacie del territorio. «Attendo da oltre un’ora per entrare e ritirare un farmaco oncologico – ha segnalato un lettore – qui i tempi di attesa sono sempre lunghissimi e tanta gente in coda è seriamente ammalata».