SANTA LUCIA DEL MELA. Formalizzato dal sindaco metropolitano Cateno De Luca il finanziamento di 2.500.000 euro per interventi sulla strada intercomunale di collegamento con Gualtieri Sicaminò.L’annuncio è stato dato nel corso dell’incontro con il sindaco Matteo Sciotto. Definita ed approvata da Cateno De Luca, con decreto n. 170 del 21 agosto 2021, la riprogrammazione dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito del Masterplan della Città metropolitana di Messina con proiezione al Piano di Sviluppo e Coesione per la programmazione dei Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027.

De Luca ha formalizzato il finanziamento di 2.500.000,00 euro per l’intervento di messa in sicurezza, consolidamento e manutenzione straordinaria della strada intercomunale di collegamento tra i centri abitati ricadenti nei territori di Santa Lucia del Mela e Gualtieri Sicaminò, comprendente le strade provinciali 64 e 65.

Un percorso politico-amministrativo cominciato nel 2019 con la sottoscrizione degli accordi di programma tra il sindaco metropolitano e gli Enti comunali del territorio provinciale con finalità di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi del settore strategico – 1. “Infrastrutture”, proposti con progettazioni in corso e/o già acquisite dagli stessi enti territoriali; le opere dovevano essere finalizzate al miglioramento della mobilità urbana e dei collegamenti con le aree interne e dovevano assicurare pari accessibilità alle diverse aree e promuovere lo sviluppo economico dei territori.

