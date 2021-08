Ottimo riscontro per lo spettacolo “Telemaco prigioniero, Odissea 2021” con Eros Salonia e Giacomo Guttadauro, nell’Atrio del Carmine, inserito nella rassegna “Milazzo Estate 2021. Centinaia di spettatori hanno seguito con attenzione per quasi due ore la kermesse teatrale, tributando con accorati applausi le performance degli artisti. Lo spettacolo, un cunto rivisitato in chiave moderna, ripercorre le avventure di Ulisse e del figlio Telemaco, coevocate dal ‘cantastorie-Omero’ Giacomo Guttadauro al ritmo di chitarra. L’incontro tra le atmosfere musicali create da Guttadauro e la recitazione evocatrice di Salonia realizza una poesia viva e feconda, un inno di libertà e di amore a cui non ci si può sottrarre.

Salonia, istrionico e ‘multitasking’ interpreta diversi personaggi dell’Odissea con uguale intensità, evidenziando le loro diverse caratterizzazioni, facendo emergere archetipi tic, fragilità, contraddizioni, della società moderna. Guttadauro con la voce e a suon di musica accompagna il percorso interiore di Telemaco invitandolo alla comprensione di se stesso, e ad un cambio di paradigma e valori. Uno show che riesce a trattare temi universali come il conflitto padre figlio, l’inadeguatezza delle gabbie – manicomi, la guerra, l’apatia, la ‘normalità’ delle regole imposte, il relativismo della società della comunicazione globale, con ilarità e allo stesso tempo profondità di pensiero. La regia è di Eros Salonia, trame musicali e assistente alla regia Giacomo Guttadauro, luci e audio Antares Salonia.