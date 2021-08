«Consapevole che ogni cambiamento porta delle novità – ha detto il parroco Dario Mostaccio – mi auguro che coloro che varcheranno la soglia della nostra Chiesa Parrocchiale possano percepire l’abbraccio misericordioso di Gesù, che tutti avvolge in un vortice infinito di Amore. A fine settembre, concluso ogni intervento, programmeremo una celebrazione con il nostro Pastore, per benedire ciò che è stato realizzato ed avviare il nuovo anno pastorale».

Da domenica prossima i fedeli della chiesa del Sacro Cuore saranno accolti da una “novità”: l’imponente immagine del “Cristo Misericordioso”, opera realizzata dal maestro Salvo Sivario Castellese. La collocazione, avvenuta in queste ultime settimane, si inserisce nel complesso di un lavoro più ampio di adeguamento del presbiterio (fonte Battesimale, Mensa Eucaristica e Tabernacolo).

