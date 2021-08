Una nuova vicenda legata alle liste di attesa per i soggetti fragili che hanno bisogno di effettuare analisi urgenti nelle strutture ospedaliere fa di nuovo esplodere il caso sulle tempestiche delle prenotazioni. A scrivere all’assessore Ruggero Razza per l’ennesima volta è Gaetano Alessandro, presidente dell’associazione di Messina “Donare è Vita”, che con una lettera inviata direttamente a Palermo denuncia «una situazione sanitaria pubblica che, soprattutto nella nostra regione era già precaria ma adesso è arrivata al paradosso»



«Negli ultimi mesi – scrive – si sono intensificate le richieste di aiuto di tutte le associazioni, i comitati consultivi e i sindacati della nostra regione ma nessun intervento concreto è stato messo in atto dagli organi istituzionali preposti. A lasciare senza parole è il caso del “signor “Speranza” (nome di fantasia per tutelare la privacy) paziente oncologico di 72 anni, che ormai combatte contro un tumore, seguito al reparto di oncologia del Policlinico Universitario G. Martino di Messina, sottoposto a chemioterapia ha richiesto nei giorni scorsi una prenotazione entro 72 ore, al paziente immunodepresso e fortemente debilitato viene data come prima data utile a Messina giorno 13 aprile 2022. E’ molto probabile che il signore “Speranza” il 13 aprile 2022 non sia più tra noi ma io sono qui a scrivere per lui, per me e per tutti i cittadini siciliani e non, perché vogliamo che la finiate di calpestare i nostri diritti sanciti in primis dalla Costituzione Italiana»

Quello che chiede Gaetano Alessandro all’assessore Razza è un celere e concreto intervento in merito per evitare nuovi casi come quello del signor Speranza.