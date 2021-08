Cresce ancora il numero dei positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono 104 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone, quattro dei quali continuano ad essere ricoverati in ospedale.

Intanto la Sicilia rimane in zona bianca. L’Isola non va in gialla perché ha raggiunto, ma non superato, la soglia del 10 per cento di occupazione in Terapia intensiva da parte dei pazienti Covid. Risultato ottenuto grazie anche all’incremento della disponibilità dei posti letto.

Il monitoraggio settimanale della Cabina di regia ministeriale “evita”, quindi, la retrocessione per la Sicilia ma segna tutti i parametri in crescita, con un rischio superiore al 50 per cento di raggiungere i parametri da zona rossa entro il 17 settembre.