Farà tappa anche a Milazzo l’iniziativa “Incontri d’Estate 2021 – Sicilia”. Dal 24 al 28 agosto, tre appuntamenti con il “Salotto” della Camera di Commercio di Messina, nel quale gli ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo, della letteratura, della politica, del mondo imprenditoriale, economico e associativo si confronteranno sui temi di attualità e di interesse per fornire una visione complessiva atta a valorizzare le comunità locali e suggerire soluzioni utili per fare fronte alla recessione conseguente alla pandemia.

La prima tappa prenderà al via a Messina il 24 agosto, il 26, invece, toccherà a Milazzo (PalazzoD’Amico) e il 28 a Taormina (Palazzo Comunale)

“Sviluppo sostenibile, porti, turismo, moda e blue economy: questi i temi di approfondimento nel “salotto” delle singole location con un approccio “Made With Sicily” che consente di valorizzre le risorse e le pecularità del territorio.

«Questa iniziativa – ha spiegato Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio Messina, – ci permette di consolidare il legame con il territorio e con le associazioni di categoria, individuando i “driver” compresi nel tema generale degli incontri, dai quali partire per programmare un concreto rilancio della nostra provincia che investe un territorio di 108 comuni con tante eccellenze da valorizzare. In questo contesto la Camera di Commercio avrà modo di annunciare i due progetti ammessi a finanziamento “Rideonstrait” (Cavalcare lo Stretto)” e “Porta del Mare” a supporto della domanda turistica nel bacino territoriale di Messina, Milazzo, Taormina, Isole Eolie e Reggio Calabria.