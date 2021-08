Giovedì 19 agosto alle 21, appuntamento con la musica classica nei Giardini di villa Vaccarino. Patrocinato dall’assessorato ai beni culturali si terrà il concerto del Trio Mylaermos, “Un viaggio musicale dal ‘700 ad oggi”. Ad esibirsi V. La Malfa (flauto traverso), E. Sciotto (chitarra classica) e G. Lampasona (violino), musicisti professionisti con diverse esperienze in città italiane ed europee.

«Un’occasione da non perdere – sottolinea l’assessore Francesco Alesci – sia per gli appassionati di questo genera musicale, sia per quanti si accostino ad esso per la prima volta».

L’ingresso al concerto è gratuito.