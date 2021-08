Chi pensava di risolvere i problemi della viabilità estiva con la realizzazione di una nuova strada dietro lo stadio Salmeri è rimasto deluso. E dire che i presupposti c’erano tutti. Purtroppo non ci si è fatto i conti con chi ha piazzato segnali stradali con criteri a dir poco discutibili. Tra parcheggi a pagamento partiti in maniera improvvisata e l’inaugurazione della nuova strada che di fatto ha complicato ancora di più la vita agli automobilisti, la viabilità, settore guidato dall’assessore Beatrice De Gaetano, è continuamente oggetto di forti critiche che si ripercuotono sull’amministrazione Midili.

In sostanza, invece, di spalmare su due arterie il flusso delle centinaia di automobili di bagnanti che la sera provengono dal Tono verso il centro, è stato fatto confluire tutto su un’unica arteria: prima la nuova strada dietro allo stadio, poi la via Marinaio d’Italia (quello del lido Open Sea) che rispetto alla via adiacente, la Grotta Polifemo, non solo è a doppio senso di circolazione ma, addirittura, ha parcheggi a destra e a sinistra della carreggiata. Un caos.

L’aggravante è che chi proviene dal Tono, se volesse rispettare la segnaletica stradale, non può in alcun modo percorrere la via Grotta Polifemo. All’altezza dello stadio c’è il divieto di accesso e svolta obbligata a destra. Superato il campo sportivo se ci si inoltrasse nella via delle Ninfe (la stradina della biglietteria), si potrebbe ritornare solo indietro verso il Tono (mentre quelli che provengono da San Papino possono ritornare solo verso i centro). Sono stati spesi quasi 150 mila euro per una nuova strada ma il risultato non è cambiato.