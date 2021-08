Doppio colpo in casa Svincolati Milazzo in vista del campionato di serie C Gold. La compagine del presidente Riccardo Giambò si è assicurata le prestazioni sportive dell’ ala milazzese Hernan Sindoni e dell’ala/Pivot Giacomo Barnaba.

Hernan Sindoni, classe 1997 ,198 cm , si mette in evidenza nella cantera della Viola Reggio Calabria tra giovanili e Serie A2. Successivamente approda alla Nuova Jolly Reggio Calabria in C Silver , per poi indossare le maglie di Pallacanestro Costa Volpino (DNG), Cestistica San Severo (Serie B) e Pall.Alto Sebino (Serie B) .Due stagioni alla Fortitudo Alessandria (C Gold) prima del rientro in Sicilia all’ Orsa Basket Barcellona (C Silver) . La scorsa stagione invece da protagonista alla Fortitudo Basketball Lamezia (C Gold). «Sono molto contento di poter giocare per la squadra della mia città – dice di Hernan – una società giovane che in poco tempo si è ben strutturata»

Giacomo Barnaba, Classe 1999 ,199 cm , si mette in evidenza tra giovanili , serie C Silver e Gold della Action Now Monopoli . Le sue ottime prestazioni gli valgono il salto di categoria e così viene ingaggiato dalla gloriosa Juve Caserta in Serie B. La stagione successiva si trasferisce alla Talos Basket Ruvo sempre in B mentre nello scorso torneo indossa la maglia della Mola New Basket in serie C Gold, compagine con la quale raggiunge la finale playoff regionale. «Sono entusiasta – afferma – di iniziare questo mio nuovo percorso. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del coach e conoscere i miei nuovi compagni»