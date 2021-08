Mentre risaliva assieme alla zia, intorno alle 19,30, il ginocchio ha ceduto e si è accasciato a terra. Prima è stato chiamato il 118 ma i sanitari giunti al capo con l’ambulanza per recuperare il giovane lungo la scalinata hanno dovuto richiedere l’intervento dei pompieri. L’intervento si è rivelato alquanto delicato per l’assenza di illuminazione.

I vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo hanno recuperato stasera, verso le 21,30, un giovane che era rimasto bloccato lungo la scalinata che conduce alle Piscine di Venere a causa d una distorsione al ginocchio. Il diciottenne, residente in provincia di Milano, si trova a Milazzo ospite di parenti ed ha pensato di visitare uno dei luoghi più suggestivi dell’Area Marina Protetta, punta estrema di Capo Milazzo.

Piscine di Venere, distorsione al ginocchio per un diciottenne. Lo recuperano i vigili del fuoco di Milazzo

