Come ottenere il pass per parcheggiare sulle strisce blu? Dove ritirare il modulo? Oggi Milazzo vuole agevolare i proprio lettori. I residenti milazzesi e i proprietari di attività lavorative del centro cittadino possono scaricare QUI l’istanza da presentare all’ingresso del palazzo municipale, in via Francesco Crispi, oppure tramite pec all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

I richiedenti non devono possedere un posto auto sulla stessa via. L’agevolazione, inoltre, è concessa unicamente ad alcune vie, assoggettate completamente alla sosta a pagamento e quindi prive di stalli per la sosta libera: in centro storico (zona A); Via C. Colombo; Via Cavour; in zona sosta regolamentata (ZSR): Via dei Mille; Via Ten. Siro Brigiano; Via Ten. Minniti; Via Ten. N. La Rosa; Via Madonna del Lume; Via Massimiliano Regis.

L’avvio dei parcheggi a pagamento sembra una vera odissesa. Per rispettare il cronoprogramma dell’amministrazione Midili che aveva annunciato, in maniera forse improvvida, la partenza il 13 agosto (dopo quella di Natale, Pasqua e inizio estate) si è partito con un servizio dalle numerose pecche. I

l primo giorno in diversi casi i parcometri sono rimasti inattivi e mancava in molti casi la segnaletica verticale. La tariffa oraria, la più cara della provincia di Messina (e anticipata un paio di giorni prima da Oggi Milazzo perché ufficialmente non era stato neanche comunicata) ad oggi si può pagare solo con monete. Il pagamento con carta elettronica non è attivo. Non sono attive neanche le app (tipo easy parking) che inseriranno il comune di Milazzo dal 18 agosto in poi. Il caos dei pass per i residenti è il caso emblematico. Prima si era detto che sarebbero stati validi i pass per parcheggiare senza limiti di orario sulle strisce bianche con disco orario che – caso più unico che raro – è costato al cittadino 34 euro in marche da bollo. Dopo che è stato avviato il servizio e – le relative polemiche sui giornali – l’amministrazione Midili ha diffuso in fretta e furia le modalità con cui ottenere le autorizzazioni per parcheggiare sulle strisce blu. Ma anche qui confusione. Solo pochi milazzesi ne avranno diritto, quelli che sono residenti in alcune vie. E per i lavoratori? Solo oggi si stanno studiando abbonamenti che – ragionevolmente – saranno operativi solo da settembre. Ma l’abbonamento lo potrà acquistare chiunque o si dovrà dimostrare di avere un regolare contratto?

