Covid, nove positivi in più e quattro ricoveri in ospedale. A Milazzo aumentano i contagiati

I dati dei contagi continuano a salire. I positivi a Milazzo adesso sono cinquantuno, quattro dei quali ricoverati in ospedale. Il dato è stato oggi comunicato al sindaco Pippo Midili dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina. Un numero che rispetto al report di giovedì scorso registra un aumento di nove persone e che si allinea ai monitoraggi fatti in Sicilia.

Numeri alla mano, infatti, la Sicilia è la regione che rischia di più di finire in zona gialla. L’isola registra il 9 per cento di posti in terapia intensiva occupati (quando la soglia è 10 per cento) e il 15 per cento di posti nei reparti ordinari (raggiunta quindi la soglia prevista) e poi c’è l’incidenza sopra 50 casi per centomila, e la Sicilia è ampiamente sopra con oltre 140.

In questa situazione continuamo sempre più imponenti i controlli nei locali cittadini e per strada, dove adesso c’è l’obbligo di indossare la mascherina in luoghi particolarmente affollati. Lo ha imposta un’ordinanaza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci che poco prima di ferragosto ha fissato nell’isola nuove regole nel tentativo di correre ai ripari.

E gli effetti dell’ultima ordinanza di Musumeci, che ha vietato i tamponi gratuiti a chi non è immunizzato arrivano per primi all’aereoporto “Falcone e Borsellino” di Palermo dove chi arriverà senza vaccino e senza un tampone a pagamento già effettuato si vedrà negata la possibilità di partire.