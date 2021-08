Voleva cancellare con un coltello il nome della sua amata tatuato sul petto. Secondo quanto risulta ad Oggi Milazzo sarebbe stato un gesto di autolesionismo per una delusione d’amore la causa della pozza di sangue ritrovata ieri mattina in un vicolo di Vaccarella, il borgo marinaro. Il quarantenne, originario di Barcellona ma residente a Milazzo, forse complice qualche bicchiere di troppo, si è appartato tra le 3 e le 6 del mattino in quell’angolo nascosto ed aveva deciso di farla finita con la sua ex amata che non lo corrispondeva tentando di cancellarsi il nome tatuato sul petto con un coltello. A risolvere il giallo in tempo record i carabinieri della compagnia di Milazzo guidata dal capitano Andrea Maria Ortolani. Le indagini sono state laboriose perché l’uomo, nonostante tutto il sangue perso, non si sarebbe rivolto a nessuna struttura ospedaliera per curarsi le ferite inferte.

La segnalazione è arrivata nella tarda mattinata. Nel vico Piraino, la discesa che collega la via Santa Maria Maggiore al lungomare, sono state ritrovate copiose tracce di sangue che diventano una vera pozza all’inizio della strada in cui insistono dei gradini. Sulla parete dell’abitazione adiacente è stato ritrovato del sangue come se qualcuno si fosse appoggiato con le mani sporche. Stessa cosa su alcune auto parcheggiate. Il sangue sarebbe apparso tra le 3 di notte e l’alba. Fino alle 2 sia il ristorante che si affaccia sul vicolo con i tavolini, che la pizzeria di via Santa Maria Maggiore, all’ingresso del vico, sono aperti e non avrebbero registrato nulla di anomalo. In un bidone sono stati ritrovati indumenti sporchi di sangue.

Nel pomeriggio la polizia municipale ha bloccato la strada per consentire il lavaggio dei luoghi con una ditta specializzata.

Ieri la notizia è stata la più commentata sotto gli ombrelloni dei milazzesi. Non si escludeva nemmeno che il sangue fosse di un tonno (anche se non è il periodo giusto) pescato da dilettanti e venduto abusivamente lontano da occhi indiscreti.