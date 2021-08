A seguire ha preso la parola il neo presidente Salvatore Picciolo che ha sottolineato la necessità che l’attenzione ai giovani del Leo Club si concretizzi in costante sinergica azione ed ha ringraziato i soci per la fiducia. Numerosi i riconoscimenti al merito consegnati a soci del Club durante la serata.

Dopo i saluti di rito il presidente uscente Ravidà ha brevemente illustrato le diverse iniziative nelle quali il Club, nell’anno appena trascorso pur complicato dall’imperversare della pandemia Covid, ha impegnato le sue risorse umane e materiali conseguendo risultati di assoluto rilievo soprattutto, appunto, sul versante solidaristico avendo rivolto particolare attenzione a chi si è trovato maggiormente in difficoltà.

Oltre ai numerosi soci del Club, erano presenti autorità lionistiche anche di livello nazionale come il presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy Mariella Sciammetta, eletta all’unanimità da tutti i distretti Lions italiani.

