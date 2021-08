Il covid si è portata via una donna settantanovenne di Milazzo. La notizia è stata diffusa dall’Ufficio stampa dell’Ufficio Commissario Emergenza Covid-19 di Messina. Era ricoverata al Policlinico del capoluogo. I dati, come da tendenza nazionale, sono in aumento anche a Milazzo. L’ultimo dato ufficiale diffuso è di 42 casi, ma dopo Ferragosto è previsto un sensibile picco. Nonostante i controlli le serate nei locali della movida e le feste private stanno contribuendo al propagarsi del virus in particolare modo tra chi fino ad oggi non si è vaccinato.

Le alte temperature influiscono negativamente anche nella campagna di immunizzazione in Sicilia. Una conferma che arriva da Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid in Sicilia.

Le temperature hanno praticamente frenato le vaccinazioni svuotando gli hub regionali: mercoledì le somministrazioni sono state appena 16.394 mentre domenica scorsa era stato toccato il minimo storico con 15.366 dosi inoculate in 24 ore.

“Molti – dice Costa – stanno rinviando la vaccinazione a settembre, al rientro dalle vacanze, ma è un errore: si rischia di creare sovraffollamenti, mentre in questi giorni stimiamo un media di trenta minuti, compresa l’attesa post- inoculazione”.

Il presidente della Regione Nello Musumeci, nei giorni scorsi, ha emanato un’ordinanza con la quale intensifica le misure restrittive per scongiurare il diffondersi del virus (LEGGI QUI)