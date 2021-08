«Nella stagione estiva arrivata al culmine, si denota un completo abbandono da parte degli enti preposti nella conservazione e tutela dei resti archeologici all’interno del Castello di Milazzo – scrive il sodalizio – Negli anni scorsi si era provveduto ad effettuare interventi di pulizia dell’area, salvaguardando questi scavi, proteggendoli dall’incuria e dando una giusta lettura ai visitatori. Questo anno nulla di tutto questo: visitatori scontenti e, come se non bastasse, l’aggravante di pericolo di incendio (come potete vedere dalla foto, vicino lo scavo è ancora visibile una lanterna cinese che si è fermata a pochi metri dalla vegetazione secca)».

Secondo SiciliAntica «tutto questo non è accettabile e ancora più il silenzio di associazioni culturali locali, presenti all’interno della Cittadella». Il sodalizio invierà presto una nota al Sindaco per chiedere delucidazioni in merito a questa grave “dimenticanza”.

