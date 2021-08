Dal 21 al 22 agosto torna il memorial dedicato a Franco Milone ed Ernesto Zappia, organizzato dall’Asd Minibasket Milazzo. Dopo un anno di fermo l’Asd Minibasket Milazzo torna ad animare la città di Milazzo con le due manifestazioni dedicate a Franco Milone ed Ernesto Zappia .

Quest’anno le due iniziative per motivi organizzativi e nel pieno rispetto delle norme sanitarie e federali, saranno unite in un unico evento che prenderà il via giorno 21 agosto in Piazza della Repubblica (in Marina Garibaldi di fronte alla fontana).

Due saranno le categorie previste.

Dalle 18 alle 20.30 l’area sarà dedicata agli atleti di età non superiore ai 12 anni per i quali non sarà necessario il green pass. Alle 21 il trofeo sarà assegnato previa gara di tiri liberi.

Dalle 22 fino alle 24 del 22 agosto spazio alle categorie senior provvisti di green pass o tampone effettuato almeno 48 ore prima, come la recente normativa governativa impone. Il gioco si fermerà dalle 3 alle 6 del mattino, per poi riprendere con l’assegnazione del trofeo Zappia, mediante gara dei tiri da 3 punti. La società ha affidato la gestione delle due manifestazioni ad Alessandro Cuccuru e al suo team.

La partecipazione al memorial Milone per il minibasket sarà gratuita, mentre per partecipare alla 24 ore Ernesto Zappia servirà iscriversi giorno 21 agosto, presso una postazione presente durante la prima giornata, che sarà aperta dalle 15 alle 19.