Tutto pronto per venerdì 13 agosto alle in piazza Unità d’Italia a Torregrotta (Messina), a poco più di 4 chilometri da Milazzo.

Il “Gran Galà in TV”, voluto e organizzato da “Telespazio Messina 611”, ospita personalità di tutte le arti e delle scienze, è sarà trasmesso in differita venerdì 21 agosto alle ore 21:00 sul Canale 611 del digitale terrestre e per gli italiani all’estero in Canada e in America sulla piattaforma Cibor TV.

Tra gli ospiti premiati: l’attore Italo americano Vincent Riotta, lo storico musicista dei Dik Dik Roberto Carlotto, l’attore e regista Tony Gangitano, il chitarrista Renato Villari, il Giudice Angelo Giorgianni, la pittrice Concetta De Pasquale, i comici Rocco Barbaro e Carlo Kaneba, gli scrittori Dott. Andrea Giostra e Sebastiano Arcoraci, il cantautore Rosario Venuti, organizzatori al livello internazionale i fratelli Piero e Natale Campisi, il regista Salvo Grasso, l’ideatore della guida “Sicilia da gustare” Carmelo Pagano, il vocalist Yanez, l’attore Turi Giuffrida, gli oculisti Dott. Antonino Rizzotti, Dott. Silvio Zagari e il Dott. Marco Zagari, l’eccellenza infermieristica con Antonino Trino, gli Atmosfera Blu, il musicista Peppe Russo, l’attore e regista Tony Morgan, il Dj Tony Renda, il cantante Angelo Mauro, le attrici Elena Maccagnano, Rosemary Calderone e Marilena Piu, la giornalista Carmen Di Per, il Giornale on-line Oggi Milazzo, alcuni conduttori radiofonici come Nuccia La Cara e Peppe Rizzo… e tanti altri ancora!

A condurre la serata la versatile Giusy Venuti, conduttrice, attrice, cantante, donna di indiscusse capacità artistiche che saprà dara alla serata un tocco di qualità ed eleganza in più. Ospiti della serata saranno le migliori eccellenze siciliane che hanno conquistato fama in Italia e all’estero, ma anche tantissime personalità del mondo dello spettacolo e delle scienze di origini siciliane e italiane, che non hanno dimenticato le loro origini italiche. Durante la serata verranno inoltre consegnati premi alla memoria, e una successione di premiazioni con importanti motivazioni e riconoscimenti condivisi.

«Il Premio vuole essere un modo – spiega Giusy Venuti – per esaltare coloro che, con le attività svolte, hanno portato alto il nome della Sicilia, ma non solo. Non vogliamo che il Premio riguardi solamente le eccellenze siciliane, ma che abbiano anche una certa risonanza al livello nazionale».Organizzato dall’associazione RTM – Radio Televisione Messinese RTM, titolare del canale televisivo Telespazio, l’evento verrà ripreso e mandato in differita venerdì 21 agosto alle ore 21 sul canale 611 del digitale terrestre e per gli italiani all’estero in Canada e in America sulla piattaforma Cibor TV.

«Le personalità, che saranno coinvolte al ‘Gran Galà’, – precisa l’editore di Telespazio Messina, nonché presidente di RTM, Franco Arcoraci –non appartengano esclusivamente al mondo dello spettacolo, e quindi cinema, televisione (premiazioni di programmi tv e radiofonici), musica, ma avremo delle eccellenze anche in campo medico, giornalistico, giudiziario, sociale e umanitario (con la presenza di alcune associazioni Onlus), letterario e imprenditoriale. Ovviamente, il tutto sarà accompagnato da esibizioni musicali e cabaret. Si esibiranno ospiti di spicco che, a loro volta, saranno premiati».