Da oggi è attiva la nuova App del Comune di Milazzo. Si partirà con una prima versione con lo scopo di informare i cittadini e i turisti in visita; successivamente sarà offerta una maggiore interazione e apporteremo eventuali migliorie, man mano che gli utenti la installeranno e forniranno un feedback. Dopo l’estate verrà attivato lo strumento per le segnalazioni. Per installare l’App è sufficiente recarsi sul sito www.lafabbricadelleapp.it

