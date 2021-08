Non hanno riso molto milazzesi e turisti che stamattina, all’inaugurazione delle strisce blu, si sono ritrovati con parcometri ancora non funzionanti, app per pagare che non riconoscevano il comune di Milazzo, nessuna segnaletica verticale e i dubbi sulla validità dei pass rilasciati dal comune negli anni scorsi con l’esborso (caso forse unico) di ben due marche da bollo da 16 euro.

Sicuramente nei prossimi giorni il tutto si assesterà e le polemiche si affievoleranno. Ma il percorso che ha portato al riavvio dei parcheggi a pagamento a fine estate, senza alcun tipo di campagna informativa da parte dell’amministrazione Midili e una fretta che forse si poteva evitare, in realtà ha dato spunto a tanti meme e ironie sui social che almeno hanno strappato un sorriso. C’è Antonio Albanese che in un comizio del celebre personaggio Cetto Laqualunque esalta la bontà del costo del biglietto (1,20 euro) che mette Milazzo alla stregua di Taormina e Capo d’Orlando.

L’errore delle strisce realizzate all’ingresso di una gelateria impedendo l’accesso al locale ha creato vari cloni: un locale ironicamente lo ha riprodotto davanti al proprio ingresso, in un altro (che però non siamo riusciti a recuperare) le strisce che nelle ultime settimane sono apparse un po’ dappertutto venivano realizzate nel mare di Milazzo. Eccone alcune: