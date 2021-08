Prende il via, venerdì 13 Agosto,alle 21.30, al Castello di Roccavaldina, “Moda sotto le Stelle”, appuntamento estivo durante il quale immersi nei profumi della macchia mediterranea, si potranno ammirare le creazioni delle migliori sartorie dell’Isola, pronte a sfilare in passerella.

L’evento è organizzato da: Me.P.A. Eventi, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni “Valle del Tirreno” Condrò, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, Torregrotta e Valdina ed i Main Sponsor C.M.S. Creation, Mia Store, L’orsetto laboratorio di ceramica e sarà condotto da Helga Corrao.

Durante la serata gli artigiani dell’ago e filo della nostra terra, forti delle tradizioni tessili isolane ma con uno sguardo sempre attento all’innovazione, rappresenteranno una importante manifestazione della creatività made in Sicilia.

Ospite della serata la cantante e violinista Sarah Ricca, scelta nel 2013 dal maestro Francesco Palmieri, compositore del canto religioso “Salve Regina”, come soprano solista del video che era stato richiesto e autorizzato dal Vaticano per essere cantato in occasione dell’evento Vision World-Wide “Europe” Loreto con la presenza del Santo Papa Karol Wojtyla, per “dire basta alla guerra di Sarajevo del 1995”.

L’evento gratuito si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di emergenza Covid.