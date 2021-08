Parcheggi a pagamento, giovedì 12 agosto si riparte. Dopo cinque anni e 10 mesi Milazzo ritornerà a fruire di un servizio che ormai è operativo in quasi tutte le città italiane specie quella a vocazione turistica. Diciotto le persone assunte per gestire il servizio, quasi tutte provengono dalle precedenti esperienze di sosta a pagamento.

Il lunghissimo iter che ha portato prima all’aggiudicazione della gara e poi all’espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici alla firma del contratto e poi alla concreta attuazione di ciò che è indispensabile per lo svolgimento del servizio (realizzazione stalli blu, installazione parcometri, assunzione del personale addetto al controllo dei tagliandi della sosta) è stato completato e quindi il raggruppamento temporaneo di imprese “TC Italia servizi” di Napoli, aggiudicatario della gara, potrà cominciare la gestione del servizio per i prossimi 12 mesi.

I parcheggi a pagamento in funzione saranno in totale 987, dei quali ben 798 a tariffa ordinaria e 189 a tariffa stagionale (nella fascia costiera di Ponente) . Gli stalli liberi saranno invece 935 (723 in centro e 223 sempre a Ponente) regolamentati con il disco orario eccetto che per i residenti autorizzati.

I COSTI. Il comune non ha ancora comunicato i dettagli ma secondo quanto risulta ad Oggi Milazzo si pagherà 1,20 euro l’ora, sette giorni su sette dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,30. Il pagamento potrà avvenire tramite l’utilizzo degli oltre 40 parcometri installati in città oppure tramite del app specifiche come MyCicero o Easy Parking. Se si utilizza quest’ultimo metodo di pagamento, dopo la prima ora, si potrà pagare solo i minuti di utilizzo reale dello stallo. Il massimo della sosta consentita sarebbe di sette ore. Successivamente verrà elevato un verbale di 12 euro e l’auto rimossa con il carroattrezzi. L’intento è quello di fare parcheggi ad alta rotazione e realizzarne uno a pagamento automatico a lunga permanenza a Piazza XXV Aprile . Tariffa balneare fino a settembre per i parcheggi sulla litoranea di ponente da via del Marinaio fino al Tono, area in cui proliferano i lidi. In questo caso solo tariffe forfettarie: 3 euro mezza giornata, 5 euro tutto il giorno

«Avevamo detto di voler riavviare la sosta a pagamento, ferma da ben cinque anni e dieci mesi e anche questo impegno è stato rispettato – afferma il sindaco Pippo Midili dopo i rinvii di Natale, Pasqua e l’inizio dell’estate». Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla viabilità, Beatrice De Gaetano.