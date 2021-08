MESSINA. Ha il volto del giovane ballerino messinese Davide Riccardo la campagna abbonamenti 21/22 per la stagione autunnale del New York City Ballet in America. La sua immagine campeggia con una gigantografia in bianco nero sulla facciata del David H. Koch Theater di New York.

Una campagna abbonamenti – presente anche on line sul sito ufficiale del corpo di ballo – che mira, attraverso la fisicità e le emozioni del corpo, a riconquistare il pubblico dopo il difficile periodo causato dall’epidemia da Covid19 e che ha messo a dura prova il mondo delle Arti.

Non di certo l’unico traguardo per Davide Riccardo ma l’ennesimo tassello che compone la storia e il percorso del professionista messinese che, dal 2018, è l’unico italiano a far parte del corpo di ballo di una delle più importanti compagnie di danza al mondo. Una storia fatta di talento, impegno e sacrificio che lo vedono, dapprima, muovere i primi passi a Messina e poi, già a 13 anni, misurarsi con la scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Dalla Capitale italiana alla conquista della Grande Mela oltreoceano con la borsa di studio messa in palio dall’American Ballet dove, ancora oggi, Davide dà dimostrazione del proprio genio. Una parabola in continua ascesa per Davide Riccardo di cui continueremo a raccontare.

Pierpaolo Ruello