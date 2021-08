L’assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri ha reso noto che è stato pubblicato in data odierna sul sito istituzionale del Comune l’avviso distrettuale relativo alla misura denominata Assegno civico. Lo scopo è selezionare 90 soggetti residenti nei comuni del Distretto socio/sanitario D27, da individuare prioritariamente tra coloro che non dispongono di alcuna forma di reddito e che non siano già destinatari del reddito di cittadinanza, da impiegare per la durata di 4 mesi in attività di pulizia delle vie cittadine, di custodia, pulizia e salvaguardia delle strutture comunali, nonché di supporto e vigilanza presso le scuole e gli asili nido comunali.

Ai destinatari del progetto che verranno selezionati, sarà corrisposto un contributo di 480 euro mensili per la durata di quattro mesi, con un impegno lavorativo di n. 80 ore mensili.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato al 15/09/2021.

«Una misura importante – afferma l’assessore Magistri – che si aggiunge alle altre già messe in campo negli scorsi mesi dal Distretto Sociosanitario D27 e dal Comune di Milazzo per supportare le famiglie del territorio in questo difficile momento storico che ha visto ridurre drasticamente, anche a causa dell’emergenza da Covid-19, le loro disponibilità economiche, mirando del pari a disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo ed a promuovere e valorizzare la dignità della persona in difficoltà, favorendo l’inclusione sociale mediante un impegno a favore della collettività»