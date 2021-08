Il Mish Mash Festival, quattro giorni di musica indie, elettronica e pop all’interno dell’Area Marina protetta di Milazzo, oggi prende il via. Ma la questione è diventata anche politica dopo la dura presa di posizione del dottore Peppe Falliti, ex responsabile del Wwf Milazzo che contesta la scelta dei luoghi naturalistici in cui svolgere l’evento. A commentare, da prospettive diverse, sia il consigliere comunale di Milazzo Damiano Maisano che la consigliera comunale di Pace del Mela, Angela Bianchetti.

LA LEGA CON FALLITI. Il primo, esponente della Lega, appoggia la posizione di Falliti e del capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo che sta preparando una interrogazione rivolta all’assessorato regionale al Territorio ed Ambiente. Maisano chiede le motivazioni dello spostamento dell’evento dal Castello nel sito gestito dall’Area marina Protetta, e quelle «per le quali il Cda dell’Amp non ha applicato la procedura di Valutazione di incidenza ambientale e perché l’area delle Casermette è stata trasformata in sede di eventi musicali. E ancora altri chiarimenti specifici sull’evento e sulle sponsorizzazioni».

BIANCHETTI DIFENDE L’AMP. A favore, invece, Angela Bianchetti che non usa parole tenere nei confronti di Falliti. «Dopo tanti anni di silenzio assordante, si ulula alla luna, alzando un polverone mediatico privo di motivazione giuridica a tecnica, con un chiaro messaggio quello di screditare l’area marina protetta Capo Milazzo – scive – chi, senza secondi fini o interessi personali ama davvero l’ambiente, ha l’obbligo morale di sostenere, aiutare, tutelare e difendere l’AMP che rappresenta l’alternativa allo sviluppo industriale di Milazzo e della Valle del Mela. Grazie alla nascita dell’area Marina sono state messe in campo azioni e attività a tutela dell’ambiente, come la valorizzazione delle ex casermette da decenni abbandonate. Forse Falliti negli anni non ha mai visto o sentito la presenza di discoteche a Capo Milazzo, adesso si preoccupa per la realizzazione di un festival che affronta e tratta anche temi di sostenibilità ambientale. Forse ha le idee poco chiare sugli impatti antropici delle varie attività».

La vicenda si colora anche della presa di posizione politica, a favore del Falliti, del partito Lega, «fautore degli inceneritori», scrive il consigliere.« Tutto molto strano. La commedia Pirandelliana si caratterizza di altri elementi. Un’interrogazione consiliare che sembra un copia e incolla delle lettere di Falliti. Esiste qualche accordo politico?».

IL PROGRAMMA DI OGGI. Intanto, oggi, si comincia con una serata speciale dedicata al maestro Franco Battiato con “Meccaniche Celesti”, uno spettacolo interamente prodotto da Mish Mash Festival e commissionato al compositore Michele Catania, noto artista milazzese che vanta già un nutrito curriculum ed importanti collaborazioni per il cinema e la tv. Si prosegue sempre all’area marina protetta Capo Milazzo il nove, dieci e undici agosto con i protagonisti dello scenario indipendente italiano. Quest’anno Mish Mash Festival ha deciso di portare in primo piano le più interessanti proposte del cantautorato italiano al femminile. Tra queste Margherita Vicario, sul palco di Mish Mash Festival l’11 agosto, una boccata d’ossigeno nel panorama femminile della canzone italiana, cantautrice e attrice porta in scena il suo nuovo album “Bingo”, Gaia, il 10 agosto, la voce che ha incantato il palco dell’Ariston mescolando ritmi tropicali e testi mai banali e Ariete, il 9 agosto, musicista appena diciottenne che porta in scena veri e propri inni generazionali dalle interessanti sonorità bedroom pop.