La sosta selvaggia dei camper è un refrain che caratterizza tutte le estate milazzesi. La polizia municipale periodicamente fa blitz elevando multe, ma il problema ritorna poco dopo. Il litorale di Ponente, specialmente nel mese di agosto viene preso d’assalto da camperisti che gratuitamente sostano e sfruttano le aree, comprese l’acqua delle docce e la spiaggia sottostante dove può capitare che scaricano reflui di ogni tipo. Nel piano di utilizzo delle spiagge predisposto dall’ex assessore Carmelo Torre era prevista a Ponente un’area attrezzata a pagamento dedicata ai camper ma in quello aggiornato non ve ne sarebbe traccia. Ci sono privati che offrono assistenza e aree parcheggio a prezzi convenienti ma non tutti le scelgono.

Milazzo è una meta prediletta e consigliata con il passaparola dai camperisti. Sul sito specializzato camperonline.it addirittura ha un voto altissimo, 8,5. «Sul mare, piazzale enorme, sterrato e gratuito. 500 m da market, pescherie, etc. Ci sono 4/5 docce con possibilità di riempire piccole taniche d acqua», commenta un camperista. «Tranquillissimo e non affollato con docce comunali. Unico neo un cartello indica che il giovedì c’è il mercato e potrebbe essere vietato sostare», sottolinea un altro.

Oggi Milazzo ha ricevuto varie segnalazioni. Questa la lettera del lettore Michele che ci ha scritto a redazione@oggimilazzo.it

Spett.le Redazione, Come cittadino che vive e ama Milazzo, mi preme segnalare che da diversi giorni sul litorale di Ponente (vicino alle giostre) sono presenti moltissimi camper allogiati e il loro numero cresce di giorno in giorno. Lo spettacolo che si presenta agli occhi di tutti i passanti e cittadini è quello di un ricovero di camper che sostano in un’area non dedicata a campeggio e sosta permanente. E’ umiliante assistere a queste forme di anarchia nella consapevolezza della totale assenza delle Isituzioni che dovrebbero vigilare e sanzionare chi infrange le regole. Lo stesso codice della strada pone molte limitazioni alla sosta dei camper e all’esecizio del camperismo che deve avvenire in aree all’uopo dedicate anche e soprattutto per ragioni igieniche.

La domanda che il comune cittadino si pone è perchè chi rispetta le regole è vessato e chi invece le infrange è premiato con l’impunità. Si notano rifiuti e segni di consumi dappertutto. Questa città e questo Paese non potranno mai crescere civilmente, perchè questi esempi di anarchia alimentano sentimenti “imitativi” che faranno sempre più scadere la qualità di molti per il vantaggio abusivo concesso a pochi. Mi appello alla Vostra redazione, quanto meno per sensibilizzare chi deve far rispettare le regole e anche al senso cittadino di manifestare disappunto per questi comportamenti che non sono accettabili e sopportabili. Viva Milazzo e le tantissime persone che rispettano il decoro e preservano la bellezza di questa incantevole cittadina, spesso deturpata da incivili e prepotenti. Grazie. Claudio M.