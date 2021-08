Secondo quanto verificato il fenomeno sarebbe legato al riavvio di un importante impianto, quello del “ciclo benzine”, che ieri pomeriggio è stato parzialmente “fermato” per consentire controlli elettrici sull’alimentazione di un motore. Il riavvio, periodo transitorio che però sta durando lunghe ore, ha creato il fenomeno (ben visibile anche durante la notte) che riguarda i camini e la torcia.

Il risveglio per i milazzesi mattinieri è stato a dir poco brusco. Dalla Raffineria di Milazzo per lunghe ore si è visto una nube di fumo che ha ammantato gli impianti creando apprensione. Tantissime le segnalazioni ad Oggi Milazzo.

Nube di fumo dalla Raffineria di Milazzo, in fase di riavvio l’impianto del ciclo benzine

