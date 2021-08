Marevivo Onlus.

Le voci del Mediterraneo saranno videoregistrate e diffuse sui canali social della fondazione MedSea (con base a Cagliari, lavora per la tutela degli ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo e la protezione del patrimonio culturale), in particolare Instagram su @medsea_foundation e sul canale Facebook di Giancarlo Gusmaroli (g.gusma). Suoni, immagini e brevi report sulla condizione di mare e coste e sugli incontri significativi che, come nel corso dell’estate 2020, segneranno il corso della navigazione, saranno inoltre rilanciati dai profili social di Marevivo Onlus e Svi.Med Onlus. Giancarlo Gusmaroli è un ingegnere ambientale e consulente a livello internazionale in materia di gestione integrata delle acque, delle quali cura la governance, la progettazione e il monitoraggio. Nato a Venezia, 45 anni, da 30 naviga in canoa e kayak. È stato agonista di canoa fluviale, poi istruttore di canoa e kayak e dal 2007 maestro di kayak di mare. Nel curriculum figurano varie spedizioni nel Mediterraneo: Grecia, Cipro, Corsica, Croazia, vari tratti delle coste italiane. Condividi questo articolo



Il viaggio in terra siciliana è cominciato venerdì 30 luglio dal porticciolo di Acitrezza. Da qui Gusmaroli pagaierà per. Fra le isole minori verranno toccate solo le, dove è prevista una tappa presso l’Area Marina Protetta, per poi procedere verso lo stretto di Messina e Capo Peloro nella punta nord orientale della Sicilia. Il periplo, meteo ed emergenza Covid permettendo, dovrebbe compiersi in un mese.