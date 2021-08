Lunedì 9 agosto, alle 21, a Villa Vaccarino si terrà la presentazione del libro di Marcello Saija “L’assassinio di Luigi Fulci” . I lavori, presieduti dal direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Messina, Mario Calogero , saranno introdotti dall’assessore alla Cultura, Francesco Alesci . Il volume sarà presentato dal professore Gaetano Silvestri , presidente emerito della Corte Costituzionale e dal professore Federico Martino , storico dell’Università di Messina. Interverranno Marie Sol Fulci , vice rappresentante permanente alle Nazioni Unite di Ginevra, Ludovico Fulci, docente di filosofia in varie Università europee. Saranno presenti l’ambasciatore Francesco Paolo Fulci e il sindaco di Milazzo Giuseppe Midili

