Domenica, 8 agosto alle 21, all’Atrio del Carmine, verrà presentato il libro: “ Milazzo Penisola Eoliana” di Francesco Romagnolo , edito dalla Lombardo Edizioni . L’evento è patrocinato dal Comune di Milazzo, assessorato al Turismo ed inserito nel cartellone estivo. L’evento non è solo la presentazione del libro ma è un vero “viaggio” visivo alla scoperta della bellezza della città del Capo attraverso le foto, clip e video del milazzese Romagnolo. Durante la serata vi sarà anche la proiezione in anteprima dello spot promozionale: “Milazzo Penisola Eoliana”. Interverranno il sindaco Pippo Midili, lo stesso Francesco Romagnolo , l’editore Antonio Lombardo ed il presidente del Mu.Ma. Milazzo, Carmelo Isgrò . Conduce la giornalista Sonia Andaloro .

