Nuova conferma in casa Svincolati Milazzo che ha rinnovato il rapporto con coach Antonio Cutugno in vista dei campionati di serie C Gold e delle varie categorie giovanili che andrà ad affrontare. Il tecnico ricoprirà in specifico il ruolo di “Player development coach”. Sarà di fatto l’allenatore incaricato di occuparsi del miglioramento individuale dei giocatori dal punto di vista tecnico.

«Sono felice di proseguire il mio impegno con la Svincolati Milazzo – dice Coach Cutugno – Da anni ho sposato questo progetto che sta dando ottimi risultati sia a livello senior che giovanile. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione»