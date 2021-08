Milazzo, distrutta una delle panchine artistiche della via Medici

Milazzo, distrutta una delle panchine artistiche della via Medici

E’ stata quasi distrutta una delle panchine artistiche in metallo della via Medici, il salottino ella città che -a dire il vero – ora viene ironicamente definita più una “cucina” per le numerose attività di ristorazione che vi insistono. L’episodio sarebbe avvenuto tra le 3 di notte e le prime ore del mattino.

Non si tratterebbe di un atto vandalico ma di qualche mezzo che sarebbe entrato dentro l’isola pedonale ed ha sbagliato manovra. Nonostante i divieti e l’interdizione alle auto non è difficile vedere mezzi che transitano all’interno magari per lo scarico merci dei negozi e attività di ristorazione. A fare luce saranno le telecamere del comune recentemente manutenzionate dall’amministrazione comunale.

Grazie al lettore Simone che ci ha inviato le foto e segnalato la notizia.