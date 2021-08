Quando qualche sera fa il comico Uccio De Santis nel corso di uno spettacolo a Capo Milazzo, nei terreni dell’Area Marina Protetta, ha chiesto al pubblico quanti fossero gli abitanti di Milazzo, tutti hanno risposto senza indugio 32 mila. Tra di loro anche amministratori comunali e il sindaco Pippo Midili. In realtà nel giro di pochi anni Milazzo – al pari del resto della provincia di Messina – ha perso circa 2000 abitanti assestandosi a 29 mila 800 residenti. Una china che difficilmente potrà essere invertita – dice ad Oggi Milazzo Santino Smedili, responsabile dell’Associazione provinciale statistici – basti pensare che, ad esempio, nel 1973 sono nati 753 bambini e da qualche anno sono sistematicamente circa 200, numero inferiore alla media dei decessi».

Secondo i dati Istat consultati da Oggi Milazzo aggiornati al 1 gennaio 2021 gli abitanti sono 29884. Il 51, 4% sono donne, il restante 48,6% uomini. La popolazione più numerosa ha un’età compresa tra i 50 e i 54 anni (2537 pari all’8,5%). Segue la fascia 55-59. Appena 1008 i bambini fino a 4 anni. Nove gli ultracentenari.

«Nel 2012 gli abitanti erano 32092 – sottolinea Smedile – lo spopolamento è un fenomeno che riguarda tanti comuni. La motivazione principale è l’assenza di lavoro e una qualità della vita bassa per l’assenza di servizi. Tra 10/15 anni Milazzo si assesterà sui 25 mila residenti». Negli ultimi decenni hanno chiuso tante aziende come la Galileo, la Metallurgica che davano centinai di di posti di lavoro, oppure uffici pubblici come l’ex pretura di Villa Vaccarino, l’agenzia delle Entrate, l’Ufficio Registro, le Ferrovie, c’è stata la contrazione del personale scolastico. Molti giovani studiano fuori e non ritornano più o partono finito il percorso scolastico. Il fenomeno interessa anche il comprensorio, il comune di Barcellona, però, rimane il più popoloso con poco più di 40 mila abitanti.

DIETRO LE QUINTE. Se Milazzo non supererà i 30 mila abitanti alle prossime amministrative il consiglio comunale perderà altri 4 consiglieri e ci sarà un organo composto da soli 20 componenti. Alle elezioni del 2020 gli scranni da 30 erano diventati 24 in ossequio alla nuova legge elettorale.