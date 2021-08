Brutta sorpresa stamattina per decine di turisti che volevano godersi un bagno alle piscine di Venere, uno dei posti più incantevoli e conosciuti, nella punta più estrema di Capo Milazzo. Stanotte è stata apposta una catena che impedisce l’apertura del cancello anche ai volontari dell’Area Marina Protetta che si occupano della vigilanza. Come si vede dalla foto inviata da turisti ad Oggi Milazzo sul cancello i cartelli con la scritta: “Proprietà privata” e “Vietato l’accesso”.

Sul posto si sono create file di turisti e sono stati allertati vertici dell’Amp, della Fondazione Lucifero e del Comune.

DIETRO LE QUINTE. Ancora da definire i contorni della vicenda ma non è escluso che potrebbe essere una rivendicazione da parte della società affittuaria di uno dei locali più noti del Capo di proprietà della Lucifero. Nel contratto di affitto viene conteggiato anche il canone relativo ai terreni confinanti, indispensabili per accedere alle Piscine, e che di fatto non sarebbero utilizzabili. Da mesi chiede alla Fondazione Lucifero un taglio del canone poichè l’area in questione da sempre è ad uso pubblico e non a disposizione del concessionario. Nel corso della giornata ne sapremo di più.