ULTIMA ORA. Dalle 19,30 (sono le 20,15) si sono create lunghe file nell’asse viario di Milazzo a causa di due incidenti all’altezza dello svincolo San Paolino e sul ponte che lo sovrasta che hanno paralizzato l’importante arteria che collega i centri commerciali a Milazzo. La corsia interessata dalle file è quella che conduce a Piazza XXV Aprile e allo svincolo San Paolino che rimane bloccato. Non ci sono feriti ma per rimuovere i mezzi occorrono dei carroattrezzi che stanno per arrivare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

