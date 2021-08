Educare i milazzesi che non fanno la raccolta differenziata e utilizzare le “maniere forti” contro i trasgressori o evitare di creare malumori in città stangando con bollette salatissime anche i milazzesi che fanno una corretta raccolta? A leggere l’interrogazione del consigliere di opposizione Damiano Maisano della Lega, l’amministrazione del sindaco Pippo Midili (che mantiene la delega all’assessorato all’Ambiente), ha fatto la scelta più “facile”. Visto che la discarica di Trapani assegnata al comune di Milazzo rispediva indietro gli autocompattatori con i sacchi “sporchi” con all’interno frazioni da riciclare, invece di risolvere alla radice il problema con controlli e sanzioni, ha deciso di trasferire i rifiuti fuori dalla Sicilia. In impianti che non creano grossi problemi sulla qualità del rifiuto ma con un costo quasi raddoppiato che verrà spalmato nella bolletta anche di coloro che fanno la raccolta differenziata in maniera seria.

Nei mesi scorsi Midili aveva attaccato i cittadini rei di utilizzare i sacchi neri al posto di quelli trasparenti (poi, tramite Oggi Milazzo, si è scoperto che nei cestini comunali della Marina Garibaldi lo stesso ente, tramite la società a cui aveva affidato il servizio di igiene urbana, continuava ad utilizzare quelli neri) e sottolineato tramite video sui social che la causa del grave disagio era da imputarsi alla condotta dei cittadini ed in particolare alla presenza di una quantità di organico nell’indifferenziata, che dava luogo alla restituzione dei carichi da parte dell’impianto di Tmb della Trapani Servizi S.p.A., assegnato dal Governo Regionale al comune – e a molti altri della Sicilia – per lo smaltimento.

Il consigliere Maisano evidenzia che il Comune ha affidando il servizio di trasporto e conferimento in una discarica fuori dalla Sicilia alla Dusty s.r.l. al prezzo di 374 euro a tonnellata, cifra ritenuta superiore rispetto a quella prevista per il sito trapanese pari a 146 euro (trasporto non incluso). Da qui la richiesta di sapere “se tale scelta sia stata assunta dagli uffici in maniera autonoma ovvero se sia stata la conseguenza di un atto di indirizzo politico da parte del Sindaco”.

Maisano chiede per quanto tempo è intendimento dell’amministrazione mantenere tale modello di gestione della fase di smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto e se siano state apportate modifiche al contratto stipulato con Caruter, tenuto conto che in esso è contemplato anche il servizio di trasporto a discarica e, quindi, se sia stato proporzionalmente ridotto il costo a carico dell’ente. In caso di risposta negativa, se sia intendimento dell’Amministrazione procedere alla modifica temporanea delle pattuizioni con il gestore del servizio”.

DIETRO LE QUINTE. Un lettore che vive nel quartiere Ciantro ci ha fatto notare, con tanto di immagini, che nei giorni in cui a Milazzo si registra qualche problema alla raccolta dei rifiuti, in buona parte della zona si creano micro discariche, tranne davanti un residence del quartiere dove tutto sarebbe sempre lindo. E’ proprio un giallo.