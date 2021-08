Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin «Per la C Silver – dichiara Sigillo – si sta lavorando alacremente per allestire un roster che coniughi la filosofia societaria,ovvero premiare i giovani locali e l’inserimento di pedine importanti nei ruoli chiave. A tal proposito, in accordo con la dirigenza, la linea futura vedrà tra i protagonisti molti dei giovani delle squadre giovanili che saranno aggregati al team di vertice. Dopo la lunga pausa dettata dalla pandemia il Minibasket Milazzo si presenta ai nastri di partenza con più grinta che mai e con una organizzazione societaria di prim’ordine. L’appuntamento è per i tesserati a partire dal 25 agosto prossimo con delle iniziative dedicate ai nostri giovani».

Dopo un anno di fermo, il Minibasket Milazzo torna a calcare i parquet della serie C. E’ ufficiale, la società milazzese è stata inserita tra le quattordici squadre partecipanti al prossimo torneo C Silver. Una conferma importante, che riconosce e premia la più antica società di pallacanestro del comune mamertino, da sempre impegnata sul territorio in questa disciplina, che negli anni ha ottenuto diversi traguardi sportivi non di poco conto. La prossima stagione vedrà il team coordinato dae dallo staff tecnico,e da tutta la dirigenza, impegnato con la prima squadra in C Silver e gli altri campionati di categoria del movimento giovanile.