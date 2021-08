Complessivamente sono state quasi 4000 le utenze distribuite in tutto il territorio di Milazzo che in questi giorni sono rimaste al buio a Milazzo. La rete elettrica gestita da e-Distribuzione da anni sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza ma – allo stato dei fatti – non sembrano essere stati effettuati interventi concreti e duraturi affinchè mezza Milazzo non subisse questi gravi disagi e rimanesse per decine di ore senza la fornitura elettrica. C’è da dire, anche, l’impossibilità di ottenere notizie certe e ufficiali visto che E-distribuzione non ha diramato alcuna comunicazione alle testate locali per aggiornare sulla drammatica circostanza che ha creato ingenti danni anche a decine di attività commerciali e ricettive. Il caldo e l’aumento della richiesta di energia accade in tutta Italia e, in particolare, nelle realtà turistiche ben più importanti e popolate di Milazzo, ma non accadono sistematicamente questi problemi che ormai si ripetono da almeno tre anni sempre tra luglio e agosto.

Solo alle 2 della notte scorsa, infatti, è ritornata l’energia elettrica in tutte le abitazioni cittadine. Operai e tecnici di Enel Distribuzione – ben 48 le persone impiegate nei cantieri aperti in diverse strade del centro urbano – hanno effettuato i numerosi interventi di riparazione dei cavi danneggiati, ripristinando le linee che erano andate in tilt. Un’attività che ha impegnato le varie squadre per quasi 18 ore consecutive.

La speranza è che oggi non vi siano altri inconvenienti anche se chiaramente resta da verificare se le alte temperature non andranno ancora una volta a provocare quei surriscaldamenti che determinano l’interruzione della distribuzione dell’energia elettrica in alcune zone di Milazzo ed in particolare nell’area di San Papino, Grotta Polifemo, Borgo e via Cumbo Borgia che anche in passato hanno subito questi problemi.

Le squadre di E-distribuzione sono comunque rimaste a Milazzo per fronteggiare eventuali emergenze che dovessero verificarsi nel corso della giornata. Vengono mantenuti a Milazzo anche i quattro generatori di corrente che sono stati inviati per un supporto in una fase in cui quasi 4000 utenze sono rimaste al buio.