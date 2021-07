Al via la stagione della S.S. Milazzo. Oggi, all’Eolian Milazzo Hotel, è stato presentato l’organigramma con un’introduzione del presidente Frank Alacqua che ha voluto ribadire l’entusiasmo e il lavoro di squadra per rinnovare alla città un progetto competitivo. Non una facile gestione quella societaria dopo i continui rinvii legati alla pandemia e che hanno minato la geografia calcistica a più livelli come sottolineato dallo stesso Presidente mamertino.

Questa mattina sono intervenuti staff tecnico e dirigenziale della prima squadra, in particolare, oltre il presidente Alacqua i vice-presidenti Antonio Napoli e Mauro Versaci, il direttore generale Stefano Assormante e, a seguire, l’allenatore Giuseppe Nastasi, il direttore sportivo Antonio Lo Duca, il preparatore dei portieri Panarello, il preparatore atletico La Spada.

Lunedì si parte con la preparazione in vista degli appuntamenti di coppa per fine agosto. Nei giorni a seguire verranno ufficializzati i nomi della rosa tra riconferme e novità del calciomercato.