Nuovo blackout in città. Appena il tempo di riparare il guasto di ieri sera e far ripartire la linea che è “saltato” un altro cavo interrato sempre a causa del surriscaldamento.

I tecnici di E-distribuzione hanno ripristinato il cavo di emergenza e iniziato le operazioni di sistemazione del cavo stesso, attivazione nelle zone interessate due gruppi di continuità i quali però non assicurano la fornitura dell’energia in tutte le aree che sono interessate dall’emergenza. In atto i problemi si registrano sempre al Capo, a Vaccarella, al Borgo, in via Grotta Polifemo e in via Cumbo Borgia.

I tecnici di E-distribuzione hanno assicurato che la situazione tornerà alla normalità entro le 21,30.

Il sindaco Pippo Midili ha richiesto alla società di distribuzione dell’energia elettrica un tavolo tecnico per avviare la progettazione di una nuova linea che sostituisca l’attuale, che anche in passato ha registrato problemi analoghi, affinché entro la prossima estate tale intervento sostitutivo possa essere effettuato.

Il primo cittadino sta anche raccogliendo le proteste dei commercianti e dei cittadini che hanno subito danni per questa situazione al fine di portare avanti una iniziativa di risarcimento.