Intorno alle 21,30 gli operai di E-distribuzione hanno ripristinato l’energia elettrica a circa 2400 utenze. Rimangono prive di corrente 1200 famiglie o attività commerciali. Gli operai stanno continuando a lavorare senza sosta per cercare di far tornare alla normalità la fornitura di energia elettrica in tutta la città.

La situazione delle linee resta abbastanza critica e al momento le utenze che sono prive di luce sono circa 1200, un terzo rispetto alle 3600 di questo pomeriggio. Le zone sono sempre quella di San Papino, Grotta Polifemo, Borgo e Capo, anche se in alcuni edifici ricadenti in queste aree l’energia elettrica è stata ripristinata.

Stesso discorso per il centro cittadino dove le criticità sarebbero state superate. Sono stati portati in città intanto altri quattro generatori e l’obiettivo dei tecnici è di far rientrare definitivamente l’emergenza intorno a mezzanotte. Ma – è stato sottolineato al sindaco Midili che è in continuo contatto con i vertici della società elettrica – che la situazione è davvero complessa e si sta facendo l’impossibile per porre fine ad un problema che sta creando gravissimi disagi a famiglie ed operatori commerciali».