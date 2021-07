Passo indietro dell’amministrazione comunale nella rivoluzione viaria al Tono e nell’applicazione del Piano urbano del traffico. Dopo una parentesi di qualche ora nel pomeriggio di ieri, con l’apertura della strada realizzata alle spalle dello stadio Salmeri intorno alle 15, è stata congelata la nuova viabilità per motivi di sicurezza già in serata. Non solo era stata aperta senza la presenza della polizia locale creando caos tra chi rispettava la nuova segnaletica e chi andava “a memoria”, ma ci si sarebbe accorti che la segnaletica è incompleta rendendo poco sicuro il passaggio dei mezzi. I segnali sono stati coperti poco dopo le 20 e la nuova strada interdetta.

Appena sarà applicata la viabilità chi proviene dalla ‘ngonia Tono, giunto allo stadio Salmeri, dovrà obbligatoriamente proseguire lungo la nuova arteria e immettersi nella via del Marinaio (a doppio senso di circolazione) o transitare nella stradina che – cambiando senso di marcia – passa dalla biglietteria del campo sportivo (via delle Nife) per la via Grotta Polifemo.

La viabilità, delega dell’assessore Beatrice De Gaetano (Fdl) è tra le priorità dell’agenda politica dell’amministrazione Midili ma poco sembra andare nel verso giusto tra annunci prematuri o totale assenza di comunicazione. Al di la dello scivolone di ieri, i parcheggi a pagamento (banditi dal dipartimento Lavori Pubblici) dovevano partire prima a Natale, poi a Pasqua e, successivamente entro luglio. Il Piano urbano del Traffico che il sindaco Pippo Midili avrebbe voluto applicare a far data dal 15 luglio (cambio di marcia della via Colombo e della via Cumbo Borgia, ad esempio) non solo non è partita ma sarebbe stata rinviata in autunno. Probabilmente ci si è resi conto che in piena estate, con un aumento del traffico, sarebbe stato poco opportuno sperimentare.

DIETRO LE QUINTE. Nel prossimo fine settimana dovrebbero essere immessi in servizio i 22 vigili urbani assunti a tempo determinato fino a dicembre. Una boccata di ossigeno per il comando guidato da Gisella Puleo con un organico fortemente sottodimensionato. A quanto pare, però, si sarebbero registrate le prime defezioni. Tre vincitori avrebbero fatto un passo indietro e la graduatoria scorrerà di altrettante posizioni