Nella prossima stagione la Svincolati Milazzo disputerà il campionato di serie C Gold. Il neo nato torneo siculo-calabro che vedrà ai nastri di partenza con quattordici compagini e che proietterà la vincente direttamente in serie B senza passare dagli spareggi con altre formazioni di regioni diverse.

La squadra del presidente Giambò è pronta ad affrontare questa nuova avventura portando in tutta la Sicilia ed anche oltre lo stretto il nome Svincolati e della città di Milazzo. Le squadre che faranno parte del girone di serie C Gold sono: Sport Club Gravina, Green Basket Palermo, Cus Catania Basket, Basket School Messina, Vis Reggio Calabria, Orlandina Lab, Castanea Basket Messina, Svincolati Milazzo, Basket School Gela, Olimpia Basket Canicattì, Fortitudo Messina, Orsa Barcellona, Nuova Pallacanestro Messina, Mastria Sport Academy Catanzaro.

