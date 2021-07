La Fondazione Lucifero replica alle perplessità espresse da Peppe Falliti, già responsabile del Wwf di Milazzo, che ha contestato la scelta di organizzare all’interno dell’Area Marina Protetta d Capo Milazzo, terreni di proprietà dell’Ipab mamertina, eventi musicali e spettacoli tra cui il Mish Mash Festival che affonda le sue radici nella cultura indie italiana con concerti previsti tra l’8 e l’11 agosto di Margherita Vicario, Gaia, e Ariete. Secondo Falliti i luoghi non sarebbero ideonei e la scelta irrispettosa dell’ambiente circostante (LEGGI QUI)

«Da organi di stampa il Cda della Fondazione Barone Lucifero – si legge in una nota a firma del presidente Vincenzo Ciraolo – ha appreso che il dottor Giuseppe Falliti, fondatore della sezione locale del Wwf, in merito agli eventi programmati dal 27 luglio all’11 agosto a Capo Milazzo, ha dichiarato che “Amp e Fondazione Lucifero, naturalmente in combutta con l’Amministrazione comunale, consegnerebbero il sogno dei cittadini milazzesi alla sicura distruzione per un evento di tre giorni».

Corre l’obbligo di precisare al dottor Falliti e alla cittadinanza milazzese che la Fondazione Lucifero ha appreso la notizia dell’organizzazione degli eventi al Capo, in data 27 luglio a manifestazioni avviate e che gli stessi si svolgeranno su terreni che non appartengono all’Ente.

Per quanto sopra si restituiscono al mittente con fermezza e vigore i termini utilizzati e le gravi insinuazioni sul coinvolgimento della Fondazione, lesive dell’immagine e della onorabilità dell’Ente e dei componenti del Cda. Il tutto con riserva di valutare ulteriori iniziative», conclude Ciraolo.